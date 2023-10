Feuerwehreinsatz in Duisburg Brand in Mehrfamilienhaus – mehrere Personen in Gefahr

Duisburg · Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Grabenstraße hat am Freitagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Vier Menschen mussten über die Drehleiter gerettet werden.

14.10.2023, 13:49 Uhr

Vier Menschen mussten über die Drehleiter gerettet werden (Symbolfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch

Laut Bericht der Feuerwehr ging der Notruf am Freitagabend um 19.44 Uhr bei der Feuerwehrleitstelle ein. Mehrere Anrufer meldeten einen Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Grabenstraße. Diese alarmierte umgehend die zuständigen Feuerwachen und einen Zug der Freiwilligen Feuerwehr. Da es Notrufe von eingeschlossenen Bewohnern aus dem Haus gab, wurden zusätzlich zu den Feuerwehrkräften mehrere Rettungswagen und Notärzte angefordert. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, quoll dichter Rauch aus dem Keller, der sich bereits über den Treppenraum im Haus ausgebreitet hatte. Auch in die Wohnungen war der Rauch bereits eingedrungen. Vier Personen waren die Fenstern des Gebäudes geflüchtet. Die zuerst eingetroffenen Kräfte leiteten sofort Maßnahmen zur Personenrettung über Drehleitern ein, während Einsatzkräfte unter Atemschutz über den Treppenraum des Gebäudes eindrangen. Parallel gingen Feuerwehrkräfte zur Brandbekämpfung im Gebäude vor. Bewohner kurzfristig ausquartiert Als das Feuer im Keller unter Kontrolle war, wurde das Gebäude gelüftet. Die Bewohner wurden kurzfristig anderweitig untergebracht. Insgesamt wurden vier Personen über die Drehleiter aus den jeweiligen Geschossen gerettet und vom Rettungsdienst versorgt. Während des Feuerwehreinsatzes wurden die umliegenden Straßen von der Polizei für die Feuerwehr gesperrt. Insgesamt waren 30 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, vier Rettungswagen, der Notärzte, ein Leitender Notarzt, sowie die Sondereinheit „Einsatzstellenhygiene" der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Zur Brandursache gibt es bislang keine Angaben.

(fbl)