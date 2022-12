Ursache ist noch unklar Brand in Asylbewerberheim in Obermarxloh

Die Feuerwehr Duisburg wurde durch die automatische Brandmeldeanlage im Übergangsheim für Asylbewerber an der August-Thyssen-Straße in Obermnarxloh am Mittag alarmiert. Noch während die Einsatzkräfte sich auf der Anfahrt befanden, gingen mehrere Notrufe in der Leitstelle der Feuerwehr ein und bestätigten die Feuermeldung.