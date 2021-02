Aschenbecher fing Feuer : Brand im Niederrheinischen Therapiezentrum in Friemersheim

Friemersheim Am Freitag rückte die Duisburger Feuerwehr mit einem Großaufgebot zu einem Brand im Niederrheinischen Therapiezentrum auf der Dahlingstraße in Friemersheim aus. Ein Aschenbecher hatte Feuer gefangen.

Bei der ersten Erkundung stellte sich heraus, dass in einem Aufenthaltsraum ein Aschenbecher in Brand geraten war und das Feuer bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht wurde. Durch den Notarzt wurden vier betroffene Bewohner auf den Verdacht einer Rauchgasintoxikation untersucht, konnten jedoch an der Einsatzstelle verbleiben. Weitere Maßnahmen waren für die Feuerwehr nicht erforderlich, so dass der Einsatz bereits nach kurzer Zeit beendet werden konnte.