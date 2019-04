Brand in Hühnerstall

Duisburg-Baerl Ungewöhnlicher Einsatz für Duisburger Feuerwehr.

(RP) Einen ungewöhnlichen Einsatz, zumindest für Duisburg, meldete die Feuerwehr am Samstagabend. Per Notruf war die Feuerwehr zu einem Brand in Baerl gerufen worden. Dort brannte ein Hühnerstall. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte mit neun Fahrzeugen vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Hühner blieben unverletzt.