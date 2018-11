Duisburg: Brand auf Obermaidericher Straße - Fünf Personen bei Feuer verletzt

Feuer in Duisburg : Feuerwehr rettet sechs Menschen bei Brand über Kultkneipe „Bolleke“

Duisburg In Duisburg hat es am frühen Donnerstagmorgen auf der Obermeidericher Straße gebrannt. Sechs Personen wurden aus dem brennenden Haus, in dem sich auch die Kultkneipe „Bolleke“ befindet, gerettet. Das Dachgeschoss ist eingestürzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 7.15 Uhr wurde der Feuerwehr in Duisburg von mehreren Anwohnern ein Brand in der Obermeidericher Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das erste Obergeschoss des Wohnhauses in voller Ausdehnung. Im Erdgeschoss befindet sich die in Duisburg und Oberhausen bekannte Kneipe „Bolleke“. Sechs Personen wurden aus dem Haus gerettet, fünf von ihnen wurden anschließend mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

Da der Treppenraum und Teile vom Dachgeschoss bereits eingestürzt waren, musste die Feuerwehr den Brand von Drehleitern aus löschen. Das Haus ist einsturzgefährdet. Die Brandursache ist unklar.

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Stadtgrenze Oberhausen wurde auch die Feuerwehr Oberhausen durch alarmiert und war im Einsatz. Während der Löscharbeiten wurde die Straße gesperrt.

(siev)