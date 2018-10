Duisburg: Boris Bloch eröffnet neue Reihe der Folkwang-Konzerte

Duisburg (RP) Die über die Duisburger Stadtgrenzen hinaus bekannte und erfolgreiche Reihe „Große Klaviermusik – Sparkassenkonzerte veranstaltet von der Folkwang-Universität der Künste“ geht in eine neue Spielzeit.

Das Auftaktkonzert gestalten der international renommierte Pianist und frühere Folkwang-Professor Boris Bloch und sein Meisterschüler Vitali Zhalnerovich am Dienstag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr in den Räumen der Sparkasse Duisburg im Kuhlenwall Karree.

„Bereits seit dem Jahr 2003 findet diese musikalische Reihe in Kooperation mit der Folkwang-Universität der Künste regelmäßig statt. Wir freuen uns, dass die Konzerte zu den herausragenden Kulturereignissen in Duisburg gehören“, sagt Dr. Joachim Bonn, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Duisburg. Der Abend steht ganz im Zeichen großer Werke der Klavierliteratur aus den letzten drei Jahrhunderten. Auf dem Programm stehen Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt, Feruccio Busoni und Camille Saint-Saëns.

Gemeinsam mit seinem Meisterschüler Vitali Zhalnerovich gibt er im diesjährigen Auftaktkonzert der Großen Klaviermusik einen Einblick in dieses Repertoire, wobei Franz Liszt mehrfach zu hören sein wird: Sarabande und Chaconne aus dem Singspiel „Almira“ von Händel (interpretiert von Vitali Zhalnerovich) und zwei Konzertetüden „Waldesrauschen“ und „Gnomenreigen“ (interpretiert von Boris Bloch). Aufgrund seines besonderen Einsatzes um das Erbe von Franz Liszt sprach die Österreichische Lisztgesellschaft Boris Bloch in diesem Jahr die Ehrenmitgliedschaft aus.

In der Reihe „Große Klaviermusik“ präsentieren Folkwang-Lehrende und internationale Gäste Meisterwerke des pianistischen Repertoires sowie die am Folkwang-Campus vertretenen Genres Kammermusik und Alte Musik. Zu der Konzertreihe gehört ebenfalls das „Forum für Junge PianistInnen“, das NachwuchskünstlerInnen der Folkwang Universität der Künste die Möglichkeit gibt, unter professionellen Konzertbedingungen vor einem großen Publikum zu musizieren.

„Wir freuen uns sehr, auch in dieser Saison dank der Unterstützung der Sparkasse Duisburg dem treuen Publikum dieser Reihe wieder Spitzennamen der Klavierwelt und exzellente Nachwuchskünstlerinnen und -künstler präsentieren zu können. Diese Reihe bietet mit zehn außerordentlichen Veranstaltungen pro Saison nicht nur ein besonderes Konzerterlebnis, sondern ermöglicht auch einen direkten Einblick in die Ausbildung an der Folkwang Universität der Künste“, sagt Professor Henri Sigfridsson, Künstlerischer Leiter der Reihe „Große Klaviermusik“.

Karten für das Konzert von Boris Bloch und Vitali Zhalnerovich am 23. Oktober um 19.30 Uhr gibt es unter Telefon 0203 295880 und 0201 4903-231 oder per Mail unter karten@folkwang-uni.de. Vorbestellte Karten sind an der Abendkasse hinterlegt und bleiben bis 19.10 Uhr reserviert. Nicht abgeholte Karten gehen nach dieser Frist in den freien Verkauf. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro (ermäßigt 5 Euro). Alle Termine und weitere Informationen über die Veranstaltung gibt es unter: www.folkwang-uni.de/grosse-klaviermusik.