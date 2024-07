Unfall in Duisburg Boot kentert – 31-Jähriger wird weiter vermisst

In Duisburg war es am Dienstag erneut zu einem Unglück auf dem Wasser gekommen: Seit dem vergangenen Abend wird am Wildförstersee an der Sechs-Seen-Platte ein 31-Jähriger vermisst. Das hatte die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitgeteilt. Demnach wurden die Einsatzkräfte am Abend um 21.36 Uhr alarmiert und zum See gerufen.