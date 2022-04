A 40, A 59, Innenhafen und Theater betroffen : Bombe in Duisburg-Kaßlerfeld soll noch heute entschärft werden

Update Duisburg Bei Sondierungsarbeiten wurde heute Mittag an der Straße „Am Unkelstein“ in Duisburg-Kaßlerfeld eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe mit einem Aufschlagzünder gefunden. Sie soll gegen 21 Uhr entschärft werden.

Die Sicherheitszone wurde mit 1000 Metern um die Fundstelle festgelegt. In der Evakuierungszone leben 321 Menschen, in der Sicherheitszone sind 6857 Einwohnerinnen und Einwohner betroffen. Außerdem betroffen in der Evakuierungszone ist der Duisburger Innenhafen. In der Sicherheitszone liegt auch das Theater Duisburg, die heutigen Veranstaltungen müssen abgesagt werden.