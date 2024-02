Großeinsatz am Donnerstag Polizei bestätigt Bombendrohungen gegen Schulen in Duisburg

Duisburg · Gegen mehrere Schulen in Duisburg sind am Mittwochabend Bombendrohungen eingegangen. Eltern wurden gewarnt und sollen selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder am Donnerstag zur Schule schicken.

08.02.2024 , 07:57 Uhr

Das Landfermann-Gymnasium in Duisburg: Auch hier gab es eine Bombendrohung. Foto: Probst, Andreas (apr)

Die Polizei bestätigt die Drohungen und ist mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Die Schulleiter der betroffenen Schulen, darunter mindestens zwei Gymnasien, haben die Eltern in einer Nachricht informiert, die unserer Redaktion vorliegt. Demnach gab es unter anderem gegen das Landfermann-Gymnasium und das Steinbart-Gymnasium gegen 21.32 Uhr eine Drohung. Es sind aber laut Polizei noch mehr Schulen betroffen. Polizei und Staatsschutz seien laut Schulleitung zur Einschätzung gekommen, dass die Lage nicht eindeutig sei. Deshalb sei den Eltern freigestellt. ob sie ihre Kinder in die Schulen schicken. Eine Betreuung sei gewährleistet, es sei aber davon auszugehen, dass der „Unterricht nicht wie gewohnt stattfinden kann“. Mehr in Kürze

