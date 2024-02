Großeinsatz am Donnerstag Polizei bestätigt Bombendrohungen gegen Schulen in Duisburg

Die Schulleiter der betroffenen Schulen haben die Eltern in einer Nachricht informiert, die unserer Redaktion vorliegt. Demnach gab es unter anderem gegen das Landfermann-Gymnasium und das Steinbart-Gymnasium gegen 21.32 Uhr eine Drohung. Es sind aber laut Polizei noch mehr Schulen betroffen. Insgesamt gingen an acht Einrichtungen die Mails mit den Bombendrohungen ein. Neben dem Landfermann- und dem Steinbart-Gymnasium handelt es sich um das Hildegardis-Gymnasium im Dellviertel, das Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium in Marxloh, das Franz-Haniel-Gymnasium in Homberg, das Kopernikus-Gymnasium in Walsum sowie die Lise-Meitner-und die Heinrich-Heine-Gesamtschule, beide in Rheinhausen.