Duisburger Rathaus geräumt : Brautpaare mussten wegen Bombendrohung umziehen

Duisburg Das Duisburger Rathaus ist am Mittwochmorgen wegen einer Bombendrohung gesperrt worden. Die Stadt reagierte schnell und verlegte die Eheschließungen ins Bezirksamt Mitte.

Ausnahmezustand im Duisburger Rathaus. Nachdem am Donnerstagmorgen im Rathaus am Burgplatz eine E-Mail mit einer Bombendrohung entdeckt worden war, ließ die Verwaltung das Gebäude für mehrere Stunden räumen. Der Drohung war bereits am Mittwochabend bei der Behörde eingegangen, aber erst den Mitarbeitern des Frühdienstes aufgefallen.