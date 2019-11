Gerichtstermin in Duisburg : Bombenattrappe: Angeklagter erscheint nicht

Duisburg/Voerde Weil der Angeklagte der Verhandlung am Freitag fern blieb, erließ das Gericht einen Sitzungshaftbefehl.

Die Aufregung war groß gewesen, als am Abend des 5. August eine herrenlose Tasche unter einer Bank im Forum entdeckt worden war. Weil die herrenlose Tasche suspekt schien, räumte die Polizei anschließend die Einkaufsmall. Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand ausschließen, dass sich vielleicht auch eine Bombe in der Tasche befindet.

Anhand der Bilder von Überwachungskameras machten Mitarbeiter des Forum schnell aus, wer die Tasche dort abgestellt hatte: Ein 1,80 bis 1,90 Meter großer Mann, bekleidet mit einer schwarzen Hose, einer weinroten Jacke und einem weißen, geflochtenen Hut. Den Mann entdeckte dann nur drei Tage nach dem Fund der vermeintlichen Bombenattrappe ein Polizeibeamter in Kaßlerfeld auf der Straße. Der Beamte, der dort in seiner Freizeit unterwegs war, hatte den Verdächtigen sofort erkannt: Er trug auch an diesem Tag eine schwarze Hose, eine weinrote Jacke und einen weißen, geflochtenen Hut. Eine verständigte Streife nahm ihn schließlich fest. Der Mann soll zugegeben haben, die Tasche im Forum abgestellt zu haben. Er kam in Untersuchungshaft, wurde aber mangels hinreichendem Tatverdacht wieder entlassen.