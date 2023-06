Nahe des Allwetterbades Bombe in Duisburg-Walsum entschärft – Sperrungen aufgehoben

Update | Duisburg · In Duisburg-Walsum wurde am Donnerstag eine Fünf-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie wurde am Nachmittag erfolgreich entschärft.

15.06.2023, 15:35 Uhr

Testweise war die Drohne des Bürger- und Ordnungsamtes vor Ort im Einsatz. Das Bild zeigt die Fundstelle der Bombe. Foto: Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg

Bei Sondierungsarbeiten in Duisburg-Walsum wurde am Donnerstagmittag an der Straße Römerstraße (Driesenbusch) eine Fünf-Zentner-Bombe mit einem Aufschlagzünder gefunden. Aufgrund geltender Bestimmungen musste diese noch am Donnerstag durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden. Die Vorbereitungen zur Bombenentschärfung liefen reibungslos. Das Bürger- und Ordnungsamt organisierte die nötigen Maßnahmen. Die Anwohner und Besucher des Waldes wurden allesamt informiert. Die Straßensperren waren um 14.30 Uhr aktiviert worden. Die Entschärfung war für circa 15 Uhr vorgesehen und konnte gegen 15.30 Uhr erfolgreich beendet werden. Das Bürger- und Ordnungsamt organisierte die nötigen Maßnahmen. Foto: Stadt Duisburg Kriegsbombe in Essen entschärft — Sperrungen werden aufgehoben A40 betroffen Kriegsbombe in Essen entschärft — Sperrungen werden aufgehoben Im Einsatz waren insgesamt 45 Einsatzkräfte des Bürger- und Ordnungsamtes, zehn Kolleginnen und Kollegen der Polizei sowie vier Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr Duisburg. In der Evakuierungszone (Umkreis von 250 Meter um den Fundort) lebten keine Menschen. In der Sicherheitszone (500 Meter um den Fundort) waren insgesamt 221 Menschen von der Bombenentschärfung betroffen. Bombe kontrolliert gesprengt – Sperrungen aufgehoben 20-Zentner-Bombe in Oberhausen Bombe kontrolliert gesprengt – Sperrungen aufgehoben Die Stadt Duisburg wies darauf hin, dass im Umfeld der Sicherheitszone aus Sicherheitsgründen ein zivilschutzmäßiges Verhalten notwendig sei. Die Menschen waren dazu aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, die der Fundstelle abgewandt sind. Die Fenster der Wohnung sollten in jedem Fall geschlossen bleiben. Das Bürger- und Ordnungsamt informierte aktuell mit uniformierten Einsatzkräften vor Ort. Laut Angaben der Stadt Duisburg wurden unmittelbar an der Evakuierungs- und an der Sicherheitszone einzelne Sperren eingerichtet, hiervon war unter anderem auch die Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße betroffen. Ortskundige wurden gebeten aufgrund der kurzfristigen Straßensperrung den Bereich zu umfahren. Bahnlinien oder Autobahnen waren von der Bombenentschärfung nicht betroffen. Auch der Betrieb des angrenzenden Allwetterbades sowie der umliegenden Schulen waren nicht beeinträchtigt und konnten planmäßig fortgeführt werden. Weitere Informationen rund um die Bombenentschärfung in Duisburg-Walsum gab es auch über Call Duisburg unter der Telefonnummer 0203/283-2000 sowie das Gefahrentelefon der Feuerwehr unter der Rufnummer 0800/112 13 13. Auch die Warn-App NINA informierte über die aktuelle Gefahrenlage am Donnerstag.

(dab)