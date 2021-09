Evakuierungsmaßnahmen laufen bereits : Bombe in Duisburg-Ruhrort gefunden

Duisburg Eine britische Fünf-Zentner-Bombe hat den Schiffsverkehr rund um Ruhrort stark beeinträchtigt. Die Entschärfung soll noch am Mittwoch stattfinden, der Fundort ist bereits weiträumig abgesperrt.

Bei Bauarbeiten auf der Kohleninsel in Duisburg-Ruhrort wurde am Mittwoch eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit einem Säurezünder gefunden. Das Bürger- und Ordnungsamt der Stadt hat bereits mit den Evakuierungsmaßnahmen begonnen. Die Entschärfung soll schnellstmöglich nach Räumung des Gefahrenbereichs erfolgen.

In der Evakuierungszone (250 Meter um den Fundort) und in der Sicherheitszone (500 Meter um den Fundort) leben keine Menschen. Der Schiffsverkehr rund um die Kohleninsel ist nach Angaben der Stadt stark beeinträchtigt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

Stadt und Polizei haben Sperren im Gefahrenbereich eingerichtet: rund um die Kohleinsel an Pontwert/Kiffard und Ruhrorter Straße/Pontwert. Eine Einfahrt in die Straßen ist ab sofort nicht mehr möglich. Ein Aufenthalt im Freien ist in dieser Sicherheitszone ebenfalls nicht mehr gestattet. Die Menschen sind aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, die der Fundstelle abgewandt sind.