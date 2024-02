Blindgänger in Duisburg-Neuenkamp Bombe wurde um 22.55 Uhr entschärft – zuvor Vollsperrung auf A40

Update | Duisburg · Bei Bauarbeiten an der A40 in Duisburg-Neuenkamp wurde heute eine englische Zehn-Zentner-Bombe mit einem Aufschlagzünder gefunden. Noch am Abend machte der Kampfmittelbeseitigungsdienst sie unschädlich.

06.02.2024 , 01:36 Uhr

Die Karte zeigt den Fundort der Bombe und die Evakuierungszone. Foto: Stadt Duisburg

Am späten Montagabend melden die Sirenen und die Warn-App Nina Entwarnung: Gegen 22.55 Uhr wurde die Bombe entschärft. Die Vollsperrung der A40 wurde aufgehoben. Nach Angaben der Stadt Duisburg dauerte die Entschärfung durch Feuerwerker Frank Stommel vom Kampfmittelräumdienst und sein Team etwa eine halbe Stunde. Ab kurz vor 22 Uhr war deshalb die A40 zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg und der Anschlussstelle Rheinhausen in beiden Richtungen gesperrt. Das Bürger- und Ordnungsamt organisierte ab dem späten Nachmittag die weiteren Maßnahmen. Anwohnerinnen und Anwohner wurden vor Ort durch die Einsatzkräfte informiert. In der erweiterten Evakuierungszone (Umkreis von 600 Meter um den Fundort) waren 2756 Personen betroffen. 129 von ihnen kamen in einem eigens eingerichteten Aufenthaltsraum unter. Die Feuerwehr führte insgesamt 13 Krankentransporte durch. Erneut Evakuierungsprobleme in Duissern Bombenentschärfung in Duisburg Erneut Evakuierungsprobleme in Duissern Der Autohof „Am Schlütershof“ wurde wegen des Bombenfunds gesperrt. Lkw-Fahrer wurden am frühen Abend gebeten, diesen nicht mehr anzufahren. Die DVG stellte zur Evakuierung von Anwohnerinnen und Anwohnern ab ca. 17.30 Uhr einen Gelenkbus an der Haltestelle „Rheindeich“ zur Verfügung. Der Bus fuhr die Betroffenen zum Aufenthaltsraum in der Gesamtschule Duisburg-Mitte (Falkstraße 44, 47058 Duisburg). Entschärfung wird zur Geduldsprobe – Entwarnung erst um 20.30 Uhr Bombe in Duisburg Entschärfung wird zur Geduldsprobe – Entwarnung erst um 20.30 Uhr Ab circa 21 Uhr mussten die Busse der Linie 933 der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) umgeleitet werden. Nachdem die Bombe entschärft wurde, fahren die Busse wieder nach dem üblichen Fahrplan. Folgende Haltestellen entfallen: „Sperrschleuse“, „Tierheim“, „Am Schlütershof“, „Katholische Kirche“, „Javastraße“, „Lilienthalstraße“ und „Rheindeich“. Wegen der Vollsperrung der A40 hatte die Stadt vor umfangreichen Beeinträchtigungen im Verkehr gewarnt. Die DVG bat um Verständnis, dass es zu Verspätungen kommen könne. Informationen gibt es auch über Call Duisburg unter 0203 283-2000 und das Gefahrentelefon der Feuerwehr unter (0800) 112 13 13. Auch die Warnapp NINA informiert über Gefahrenlagen. Informationen zu Beeinträchtigungen beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gibt’s unter www.dvg-duisburg.de. Die städtische Sirene war im Stadtteil zur Entwarnung zu hören.

(peng/mtm)