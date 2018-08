Duisburg: Bombe am Rheindeich in Homberg gefunden

Bombe am Rheindeich in Homberg gefunden

In Homberg ist eine englische Fünf-Zentnerbombe mit einem gefährlichen Säurezünder im Rheinvorland in Höhe des PCC Stadions gefunden worden. Sie muss noch heute entschärft werden. Das teilte die Stadt gerade mit.

Das Bürger- und Ordnungsamt organisiert derzeit die weiteren Maßnahmen. Die sind allerdings überschaubar, denn weder in der Evakuierungszone noch in der Sicherheitszone leben Menschen. Lediglich die Schifffahrt ist von der Entschärfung betroffen. Der Rhein wird deshalb derzeit gesperrt.Die Entschärfung werde schnellstmöglich durchgeführt, so die Stadt. Spaziergänger im betroffenen Bereich werden jetzt vom Bürger- und Ordnungsamt umgehend aufgefordert, das Gebiet zu verlassen.