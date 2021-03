Kunst im öffentlichen Raum : Block und Stele – Gegensätze aus rotem Granit

Serie Wedau Das Kunstwerk „Block und Stele“ von Wolfgang Kuhn steht auf der Klönne-Wiese hinter dem Restaurant Seehaus neben dem Stadion des MSV Duisburg.

Wolfgang Kuhn arbeitete als Steinmetzmeister und Steinbildhauer in Neuss. Er wurde am 25. Januar 1933 in Halle an der Saale geboren. Anfang der 1950er Jahre kam er in den Westen, arbeitete zunächst auf dem Bau, begann dann eine Lehre als Steinmetz und legte einige Jahre später seine Meisterprüfung ab. Anschließend arbeitete er zunächst für diverse Künstler bevor er selbst künstlerisch tätig wurde und seine eigenen Ideen als Bildhauer umsetzte. In Neuss eröffnete er seine Steinmetz-Werkstatt. Seine Arbeit als Restaurator von Denkmälern war im Raum Düsseldorf und Neuss gefragt. Wolfgang Kuhn starb im März des Jahres 2019.