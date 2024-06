Warnung der Wirtschaftsbetriebe Duisburg Spielplatz am Uettelsheimer See wegen Blaualgen gesperrt

Duisburg · In der heißen Jahreszeit kommt es immer wieder zu Blaualgenbefall in den Duisburger Seen. Aktuell ist der Uettelsheimer See in Duisburg-Homberg betroffen. Was nun zu beachten ist.

26.06.2024 , 16:19 Uhr

Der Spielplatz am Uettelsheimer See musste vorübergehend gesperrt werden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Im Uettelsheimer See wurde von Mitarbeitenden der Wirtschaftsbetriebe Duisburg bei einer Kontrolle ein Blaualgenbefall festgestellt. Aus diesem Grund bleibt der in unmittelbarer Nähe befindliche Spielplatz vorsorglich für die Dauer des Befalls gesperrt. Blaualgen, auch Cyanobakterien genannt, sind in Gewässern allgegenwärtig und bei normaler Konzentration ungefährlich. Bei starker Vermehrung jedoch können sie erhebliche Gesundheitsrisiken für Menschen und Tiere darstellen. Kontakt mit Blaualgen kann bei Menschen zu Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Hautreizungen, geröteten Augen, Fieber und Atemnot führen. In schwerwiegenden Fällen kann es zu Lähmungen der Atemmuskulatur und Schädigungen des Nervensystems kommen. Für Hunde kann der Kontakt mit Blaualgen sogar tödlich enden. Daher weisen die Wirtschaftsbetriebe vorsorglich darauf hin, dass in dem See, der nicht als Badegewässer zugelassen ist, nicht gebadet werden darf. Ebenfalls sollten Hundebesitzer ihre Hunde nicht im See schwimmen und auch nicht aus diesem trinken lassen. Wenn die Blaualgengefahr gedämmt ist, wollen die Wirtschaftsbetriebe wieder Entwarnung geben und umgehend darüber informieren. In der Vergangenheit war es immer wieder zu Blaualgenbefall in Duisburger Seen gekommen. Betroffen waren auch schon der Kruppsee in Rheinhausen, der Toeppersee in Rumeln-Kaldenhausen oder auch Seen im Duisburger Süden wie Wambach-, Böllert- oder Masurensee.

(mtm)