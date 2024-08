Gewässer in Duisburg Blaualgen jetzt auch am Kruppsee – Entwarnung für Uettelsheimer See

Duisburg · Bei länger anhaltenden warmen Temperaturen bilden sich in den Duisburger Gewässern häufig giftige Blaualgen. Nun ist auch der Kruppsee in Rheinhausen betroffen, der in Teilen auch als Freibad genutzt wird.

08.08.2024 , 09:56 Uhr

Der Uettelsheimer See in Homberg. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Bei einer Kontrolle von Mitarbeitenden der Wirtschaftsbetriebe Duisburg wurde jetzt auch im Kruppsee in Duisburg-Rheinhausen ein Blaualgenbefall. Im Freibad Kruppsee gibt es neben dem See aber auch noch ein Schwimmbecken, das nicht vom Blaualgenbefall betroffen ist. Die Situation im Schwanenteich in Duisburg-Huckingen ist weiterhin unverändert. Dort waren schon vor einigen Tagen Blaualgen entdeckt worden. Auf diesem Archivbild durfte man noch ins Wasser: Das Freibad Kr.uppsee ist im Duisburger Westen sehr beliebt. Foto: Probst, Andreas (apr) Spielplatz am Uettelsheimer See wegen Blaualgen gesperrt Warnung der Wirtschaftsbetriebe Duisburg Spielplatz am Uettelsheimer See wegen Blaualgen gesperrt Seit Mittwoch kann dagegen für den Uettelsheimer See eine Entwarnung gegeben werden. Bei einer erneuten Überprüfung konnten keine Blaualgen mehr nachgewiesen werden. Der in unmittelbarer Nähe befindliche Wasserspielplatz wurde ebenfalls wieder zum Spielen und Toben freigegeben. Blaualgen, auch Cyanobakterien genannt, sind in Gewässern allgegenwärtig und bei normaler Konzentration ungefährlich. Bei starker Vermehrung jedoch können sie erhebliche Gesundheitsrisiken für Menschen und Tiere darstellen. Das Wasser schimmert grünlich-bläulich, daher stammt auch der Name. Kontakt mit Blaualgen kann bei Menschen zu Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Hautreizungen, geröteten Augen, Fieber und Atemnot führen. In schwerwiegenden Fällen kann es zu Lähmungen der Atemmuskulatur und Schädigungen des Nervensystems kommen. Für Hunde kann der Kontakt mit Blaualgen sogar tödlich enden. Daher weisen die Wirtschaftsbetriebe vorsorglich darauf hin, dass in allen Seen, mit Ausnahme der drei Freibäder, nicht gebadet werden darf. Ebenfalls sollten Hundebesitzer ihre Hunde nicht im See schwimmen und auch nicht aus diesem trinken lassen. Aufgrund des anstehenden warmen Wetters könne sich die Situation in den kommenden Tagen wieder schnell ändern.

(RP)