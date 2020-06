Autos bei Explosion beschädigt : Unbekannte sprengen Geldautomat in Duisburg und fliehen vor Polizei

Duisburg In der Nacht zu Freitag wurde ein Geldautomat der Sparda-Bank in Duisburg-Bissingheim gesprengt. Obwohl die Polizei sofort mit Streifenwagen und Hubschrauber vor Ort war, konnten die Diebe entkommen. Experten des LKA ließen später den restlichen Sprengstoff detonieren.

Große Aufregung in Bissingheim: Unbekannte Täter haben mitten in der Nacht den Geldautomaten der Sparda-Bank in die Luft gejagt. Dabei verwendeten die Täter nicht, wie es bei dieser Masche sonst üblich ist, ein Gas-Luft-Gemisch, sondern Sprengstoff. Anwohner hatten sofort die Polizei verständigt und Videos am Tatort gedreht.