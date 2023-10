Katholische Kirche in Duisburg Ruhrbischof ernennt Andreas Brocke zum Stadtdechanten

Diese Aufgabenvielfalt schreckt den 53-Jährigen aber nicht. Im Gegenteil: „Ich bin für eine solche Herausforderung gut gerüstet“, ist Andreas Brocke sicher und erklärt: „Ich habe in meinen 19 Jahren als Pfarrer in Köln schon eine Fülle an wichtigen Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen sammeln können. Darauf kann ich nun zurückgreifen und habe so ein gutes Fundament für meine vielfältigen Aufgaben hier in Duisburg.“