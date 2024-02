Keine Versetzung nach Oberhausen Gemeinde protestiert gegen Priester aus Duisburg – Bischof lenkt ein

In Gesprächen mit dem Pastoralteam, dem Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand war laut dem Bistum Essen der Einsatz des Geistlichen besprochen worden, der am 1. Februar mit der neuen Stelle in Oberhausen-Sterkrade beginnen sollte. Es sei auch beraten worden, wer den Geistlichen in der Wiedereingliederungsphase begleiten sollte. Nach den kritischen Einwänden fehlten nun aber die Voraussetzungen für einen Einsatz, hieß es.