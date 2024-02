Bilanz nach Karneval 2024 Kinderprinz Leonardo I. aus Duisburg am Auge verletzt

Konkret sah das wie folgt aus: Beim Umzug in Wehofen am Tulpensonntag kam es unter alkoholisierten Jugendlichen zu verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen, teilt die Polizei mit. Die Einsatzkräfte nahmen in dem Fall vier Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung auf. Gegen fünf Personen wurden am selben Tag Platzverweise ausgesprochen – darunter ein junger Mann, der einen Mitarbeiter der Stadt beleidigte. Weil sich der Mann wehrte, wurde er von den Polizisten in Gewahrsam genommen. Am selben Tag fielen in Homberg zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung, in einem Fall soll es laut Polizei außerdem zu einer fremdenfeindlichen Beleidigung gekommen sein. Drei weitere Platzverweise wurden in Hamborn verteilt, weil sich die Personen „trotz mehrfacher Ermahnung den Karnevalswagen gefährlich näherten, um Kamelle zu sammeln“, so die Polizei.