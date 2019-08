Gastbeitrag von Jan-Pieter Barbian : Weckruf für die Duisburger Literaturszene

Jan-Pieter Barbian leitet die Duisburger Stadtbibliothek. Foto: Stadt Duisburg

Duisburg Die literarischen Akteure im Ruhrgebiet treten in diesem Herbst gemeinsam in einem Netzwerk auf. In einem Gastbeitrag für die RP beschreibt der Duisburger Bibliotheksdirektor Jan-Pieter Barbian die neue Initiative.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan-Pieter Barbian

Als Anfang Oktober 2017 die lit.Ruhr mit 80 prominent besetzten Veranstaltungen erstmals durchgeführt wurde, war die Verärgerung in der Literaturszene des Ruhrgebiets groß. Zunächst deshalb, weil für diesen Ableger der lit.Cologne plötzlich 500.000 Euro von fünf Stiftungen aus dem Ruhrgebiet bereitgestellt wurden, die sich einer Förderung von literarischen Aktivitäten in der Region bislang vollständig verweigert hatten. Was jedoch vor allem übel aufstieß, waren die begleitenden Kommentare von Bodo Hombach, der als stellvertretender Vorsitzender der das Festival mitfinanzierenden Brost-Stiftung den Eindruck erweckte, als gäbe es im Ruhrgebiet bislang keine nennenswerten Literaturveranstalter. Wenn man jedoch genauer hingesehen hätte, wären die große Anzahl der Akteure und die Qualität der literarischen Veranstaltungen im Ruhrgebiet durchaus aufgefallen.

Es handelt sich dabei nicht allein um ein Problem der fehlenden Wahrnehmung, sondern auch der mangelhaften Wertschätzung. Allerdings ist es bisweilen so, dass durch solche Affronts Kräfte mobilisiert werden, die bislang im Verborgenen oder im Solitären wirkten. Als „Weckruf“ für die literarische Szene im Ruhrgebiet hat dies Antje Deistler zutreffend bezeichnet. Die 53-jährige Literaturkritikerin und Moderatorin leitet seit Juni 2018 das Literaturbüro Ruhr in Gladbeck und hat im September des gleichen Jahres die Federführung für das Literaturnetzwerk Ruhr übernommen.

Info Bibliotheksdirektor und Wissenschaftler Werdegang Jan-Pieter Barbian (Jahrgang 1958) studierte Geschichte, Germanistik und Philosophie an der Universität Trier. 1991 wurde er mit einer Arbeit über „Literaturpolitik im ‚Dritten Reich‘. Institutionen, Kompetenzen, Betätigungsfelder“ promoviert. Die Arbeit gilt heute als Standardwerk. Von 1987 bis 1991 war Barbian Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Trier und von 1991 bis 1998 Fachbereichsleiter für Kulturelle Bildung an der Volkshochschule der Stadt Duisburg. Position Seit 1999 ist Barbian Direktor der Stadtbibliothek Duisburg. sowie ehrenamtlicher Geschäftsführer des Vereins für Literatur Duisburg und der Duisburger Bibliotheksstiftung. Veröffentlichungen Barbian veröffentlichte zahlreiche Publikationen unter anderem zur Literatur- und Kulturpolitik der NS-Zeit, zu Film und Politik in der Weimarer Republik, zur Literatur des Ruhrgebiets sowie zu deutsch-polnischen Beziehungen in Politik und Kultur.

Dieser Zusammenschluss aus Literaturvereinen, Literaturhäusern, soziokulturellen Zentren, Stadtbibliotheken, der Ruhr Universität, Verlagen, Buchhandlungen, Zeitschriften und anderen Akteuren besteht seit Januar 2018. Das Netzwerk bringt aus eigener Initiative zusammen, was bislang in den 52 Städten des Regionalverbands Ruhr an literarischen Veranstaltungen, Festivals, Wettbewerben und Publikationen bereits vorhanden war, als Einheit aber nicht sichtbar wurde.

Seit dem 1. April 2019 gibt es die gemeinsame Dachmarke und das Logo „wir sind literaturgebiet.ruhr“, auf dem das Ruhrgebiet als Region mit einer aufgeblätterten Buchseite abgebildet ist. Und es gibt eine sehr lebendige Facebook-Seite und die Homepage www.literaturgebiet.ruhr, die für die Programme der einzelnen Akteure werben.

Ab September wird dann der literarische Herbst im Ruhrgebiet deutlich machen, wie professionell, vielfältig und qualitätsvoll die Literatur in den Städten des Ruhrgebiets tatsächlich ist. Dabei gehört neben dem gemeinsamen Auftritt auch die verstärkte Zusammenarbeit zu den Zielen des Netzwerks. Dank der finanziellen Unterstützung durch den Regionalverband und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW kann dies nun alles weiter wachsen.

Die Duisburger Stadtbibliothek und der Verein für Literatur Duisburg engagieren sich seit Jahrzehnten für die Förderung des Lesens und der Lesungen in unserer Stadt. Immer wieder konnten namhafte Autoren, Schauspieler und Wissenschaftler zu Veranstaltungen eingeladen werden, die mit der Prominenz der lit.Ruhr durchaus mithalten können. Hier in Duisburg waren auf Einladung des Vereins für Literatur zum Beispiel zu Gast: Eugen Drewermann, Gretchen Dutschke, Narvid Kermani, Alice Schwarzer, Axel Hacke oder Ulrich Wickert. Die Liste der Prominenten ließe sich durchaus ergänzen.