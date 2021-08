Netzwerkerinnen vorgestellt : Bibliotheken in Duisburg gehen auf Integrationskurs

Pia Klaumann, Ezgi Köse und Petra Machoczeck verstärken die Stadtbibliothek. Foto: Norbert Prümen

Duisburg Eine Bibliothek ist längst mehr als nur ein Ort, an dem man Bücher ausleihen kann. Das verdeutlichen in Duisburg nun die sogenannten Netzwerkerinnen, die in den Stadtteilbibliotheken auch soziale Aufgaben übernehmen sollen.

Pia Klaumann (24), Ezgi Köse (34) und Petra Machoczek (54) wurden am Mittwoch offiziell als Netzwerkerinnen in der Zentralbibliothek vorgestellt. Seit dem Frühjahr 2020 sind sie im Einsatz, können aber wegen der Corona-Krise erst jetzt so richtig mit der Arbeit beginnen.

„Wir wollen, dass Menschen in die Bibliothek kommen, die sonst nicht zu uns kommen“, sagt Klaumann. Es gehe darum, in Zukunft eine Begegnungskultur in der Bibliothek zu schaffen. Unter anderem werden Lernpatenschaften mit Schülern und eine Tauschbörse für Saatgut angeboten.

Bei der Umsetzung des Konzepts wird die Bibliothek in Kooperation mit der WerkStadt Duisburg GmbH durch die Netzwerkerinnen unterstützt, die lokale Partnerschaften ausbauen, bürgerschaftliches Engagement stärken und Projekte für multikulturelle und generationsübergreifende Ziele entwickeln. Klaumann, Köse und Machoczek bringen als Erziehungswissenschaftlerin, Soziologin und Sozialdienstmitarbeiterin Erfahrungen aus ihren bisherigen beruflichen Tätigkeiten mit. Sabine Runkel hat die Konzepte mit entwickelt, das Team aber wegen eines privaten Ortswechsels vor kurzem verlassen. Eine Nachfolgerin wird aktuell gesucht.

Martina Schwiering, Geschäftsführerin der WerkStadt Duisburg GmbH, befürwortet das Projekt: „Ideen und Projekte zu erarbeiten, das Schaffen eines Ortes der Begegnung für Jung und Alt zu unterstützen, ist unser oberstes Ziel. Umso mehr, wenn dabei ein gesellschaftlicher Mehrwert entsteht.“

Dr. Jan-Pieter Barbian, Direktor der Stadtbibliothek, sieht in dem Projekt eine wertvolle Bereicherung: „Bibliothek und Netzwerkarbeit ergänzen sich ganz hervorragend. Es ist schon immer unser Anliegen gewesen, ein passendes Angebot für die Duisburgerinnen und Duisburger vorzuhalten. Durch die Arbeit der Netzwerkerinnen können wir noch besser auf die Bedürfnisse der Menschen in den Stadtteilen eingehen.“

