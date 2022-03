Brandschutzmängel : Bezirksbibliothek Buchholz bleibt für drei Monate geschlossen

Die Bibliothek in Buchholz bleibt geschlossen, die Ausleihzeit wird automatisch verlängert. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

BUCHHOLZ Immer wieder sind es Brandschutzmängel, die für vorübergehende Schließungen in Gebäuden in Duisburg sorgen. Das ist jetzt auch in Buchholz der Fall.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Bezirksbibliothek Buchholz auf der Sittardsberger Allee 14 ist ab sofort für voraussichtlich drei Monate geschlossen bleiben. Bei Bauarbeiten wurden Brandschutzmängel innerhalb des Gebäudes festgestellt. Das teilte die Stadt am Dienstag mit.

Die Leihfristen für dort entliehene Medien werden automatisch entsprechend verlängert.

Kundinnen und Kunden werden gebeten, auf die Schul- und Stadtteilbibliothek Gesamtschule Süd auszuweichen. Diese ist aktuell freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Ebenso stehen auch alle anderen Bibliotheken für die Ausleihe und Rückgabe von Medien zur Verfügung.

Weitere Auskünfte gibt es telefonisch unter Telefon 0203 283-4218 (montags bis freitags 11 bis 19 Uhr, samstags von 11 bis 16 Uhr). Weitere Informationen finden sich unter www.stadtbibliothek-duisburg.de im Netz.

(RP)