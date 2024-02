Diskussion um Leistungen für Asylbewerber in Duisburg Zustimmung für die Bezahlkarte – aber nicht sofort

Auch Oberbürgermeister Sören Link (SPD) machte keinen Hehl daraus, dass er eine Karte statt einer Bargeldauszahlung für Asylbewerber bevorzugen würde. Über diese Karte könnten Asylbewerber einen Teil ihrer Leistungen beziehen und mit dieser Karte dann einkaufen. Die Bezahlkarte ermöglicht indes keine Transfers ins Ausland und auch keine Barauszahlung. Dies könne helfen, Sozialmissbrauch zu vermeiden, so Link. Allerdings müsse das Land NRW erst einen einheitlichen Rahmen schaffen und auch die Kosten für die Einführung der Bezahlkarte übernehmen. Einen Flickenteppich mit unterschiedlichen Regelungen in einzelnen Kommunen müsse man vermeiden. Wenn das Land dies einheitlich regelt, wäre die Bezahlkarte also auch in Duisburg ein Thema.