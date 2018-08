Duisburg: Bewegender Post des Vaters eines behinderten Mädchens geht viral

Duisburg/Kamp-Lintfort Weil sich zwei Mädchen von den Blicken seiner geistig behinderten Tochter in einem Bus belästigt gefühlt haben sollen, hat ein Vater einen bewegenden Beitrag auf Facebook veröffentlicht. Über 62.000 Mal wurde er bereits geteilt.

Lena Hülsken ist zwölf Jahre alt und leidet an dem Gendefekt „Syngap“. Seit ihrer Geburt ist das Mädchen aus Kamp-Lintfort geistig behindert. „Sie kann nicht sprechen, leidet unter epileptischen Anfällen und hat autistische Verhaltenszüge“, sagt Oliver Hülsken, Lenas Vater, im Gespräch mit unserer Redaktion. In ihrer Freizeit fahre sie besonders gerne mit dem Bus oder der Bahn. „Einfach so zum Zeitvertreib“, sagt ihr Vater.

Am vergangenen Samstag sei Lena aus diesem Grund mit ihrer Oma in einem Bus in Duisburg unterwegs gewesen. „Sie hat einfach Spaß daran, sich alles anzuschauen“, sagt Hülsken. An jenem Samstag seien laut Hülsken zwei Mädchen in dem Bus mitgefahren. „Ich war selbst nicht dabei, aber sie könnten etwa 14 bis 15 Jahre alt gewesen sein“, sagt der 45-Jährige. Eines der Mädchen habe dann Lenas Großmutter angesprochen und gesagt, dass die Zwölfjährige sie „nicht so anschauen“ solle, ihre Freundin würde sich dadurch belästigt fühlen. „Vielleicht war Lena amüsiert, vielleicht war sie neugierig“, sagt Hülsken. Vielleicht habe sie auch einfach nur wissen wollen, was die Mädchen in dem Bus machen. Laut Lenas Großmutter haben die beiden ständig die Sitzplätze gewechselt.