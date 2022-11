Duisburger City : JUDU fordert Aktionen gegen Bettler-, Drogen- und Trinkerszene

Duisburg Bettler, Junkies und Trinker in der City sollten stärker kontrolliert werden. In einem Antrag für den Ausschuss für Ordnungs- und Bürgerangelegenheiten fordert die Fraktion Junges Duisburg (JUDU) die Stadt dazu auf, gemeinsam mit der Polizei regelmäßig entsprechende „Schwerpunktaktionen“ vorzunehmen.

Ein weiterer Gefahrenpunkt für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Innenstadt bestehe durch die Drogen- und Trinkerszene an verschiedenen Orten in der Innenstadt. Diese Gruppen hätten sich mittlerweile an bekannten Sehenswürdigkeiten Duisburgs positioniert. „Lautstarkes Herumschreien, Urinieren, Anpöbeln von Passanten, Hinterlassen von Fäkalien, Zigarettenstummeln und Glasscherben oder der Konsum von Drogen, sind dort mittlerweile an der Tagesordnung“, heißt es in der Begründung des Antrags.