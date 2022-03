Geflüchtete aus der Ukraine : Duisburg braucht Betten-Nachschub aus dem Bunker

Die Betten an ihrem Lagerplatz im U-Bahn-Bunker. Foto: Stadt Duisburg

Duisburg Die Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag rund um den König-Heinrich-Platz im Einsatz. 400 eingelagerte Betten werden abtransportiert und für den Einsatz in Aufnahmeeinrichtungen vorbereitet.

Weil die Flüchtlingszahlen aus der Ukraine immer weiter steigen, muss die Stadt Duisburg nun auf ihre Vorräte im Tiefbunker am König-Heinrich-Platz zurückgreifen. Um die Kapazitäten in den bestehenden Aufnahmeeinrichtungen zu erhöhen, werden dort am Dienstagnachmittag durch die Feuerwehr 400 eingelagerte Betten abtransportiert.