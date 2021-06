Chaosfahrt in Duisburg : Betrunkener Lkw-Fahrer hinterlässt Trümmerfeld

Duisburg Ein Lkw-Fahrer hat in Duisburg eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Ein offenbar betrunkener 29-Jähriger steuerte seinen Lastzug unter anderem durch eine Baustelle und in eine Straßenbahnhaltestelle.

Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer aus der Ukraine hat am Freitag in Duisburg für Chaos gesorgt. Wie die Polizei berichtet, verließ der Mann die A40 an der Anschlussstelle Kasslerfeld. Die Irrfahrt begann postwendend. Der Behörde zufolg, raste der Fahrer zunächst über einen Grünstreifen und dann in eine Baustelle. Dabei riss er Verkehrzeichen und Baustellenschilder um. Irgendwo im Baustellenbereich muss er sich der Polizei zufolge die Ölwanne seines Lkw aufgerissen haben. In der Folge hinterließ er eine deutliche Ölspur.