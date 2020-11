Vorfall auf Baustelle in Duisburg : Betrunkener Dieb versteckt sich in Kabelrohr vor Polizei

Betrunkener Dieb versteckt sich in Kabelrohr vor Polizei

Vorfall auf Baustelle in Duisburg

Duisburg In Kaßlerfeld wollte ein 33-Jähriger offenbar Werkzeuge von einer Baustelle klauen. Als die Polizei ihn dabei entdeckte, versuchte er, sich in einem Kabelrohr vor den Beamten zu verstecken – erfolglos.

Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch, 11. November, gegen 2:30 Uhr, einen mutmaßlichen Baustellendieb in Kaßlerfeld gefasst. Nach einem Zeugenhinweis spürten Polizisten auf dem Baustellengelände an der Kreuzung Kaßlerfelder Straße/Am Brink zunächst einen lilafarbenen Kia voller Einbruchsutensilien, halbvoller Alkoholflaschen und offenbar gestohlenem Werkzeug auf.