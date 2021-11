Zirkus distanziert sich : Betrüger sammeln Spenden im Namen von Flic Flac

Unbekannte versuchen sich im Namen von Flic Flac zu bereichern. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg In Duisburg sind derzeit Betrüger unterwegs, die sich als Mitarbeiter von Flic Flac ausgeben und Spenden sammeln. Was dahinter steckt und was der Zirkus dazu sagt.

(dab) In Duisburg-Neumühl sollen aktuell Unbekannte von Haus zu Haus gehen, um Spenden für Tiere zu sammeln. Angeblich im Auftrag von Flic Flac. Doch der Zirkus hat damit offensichtlich nichts zu tun. „Die Direktion von Flic Flac distanziert in jeder Hinsicht von diesem Vorgehen. Weder hat Flic Flac Tiere, noch würde jemals eine Person im Auftrag von Flic Flac Spenden sammeln. Wer auch immer sich auf diese Weise bereichert, ist ein Betrüger“, teilt Barbara Rott, Pressesprecherin von Flic Flac, mit.