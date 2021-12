Schaden in Millionenhöhe : Duisburger betrieben dutzende Fake-Shops im Bundesgebiet

Duisburg Internet-Betrug im ganz großen Stil, mehr als 1000 Anzeigen aus dem ganzen Bundesgebiet, zwei Jahre Ermittlungen: Ermittlern ist am Freitag ein großer Schlag gegen die Cyberkriminalität gelungen.

Nach Durchsuchungen in drei Wohnhäusern in Duisburg und im Landkreis Hof wurden die beiden 38 Jahre alten Männer in Untersuchungshaft genommen, wie die Staatsanwaltschaft Rostock am Freitag mitteilte. An dem Schlag gegen Cyberkriminalität waren insgesamt etwa 80 Beamte aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern beteiligt.