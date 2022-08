Stahlindustrie in Duisburg : Betriebsratschef Tekin Nasikkol fordert Landesbeteilgung an der Stahlsparte von Thyssenkrupp

Die Stahlproduktion hat eine Schüsselrolle beim Umbau der Industrie. Foto: dpa/Marcel Kusch

Duisburg Der Umbau der Stahlindustrie zu einer CO2-freien Produktion ist mit so hohen Investitionen verbunden, dass die Rufe nach einer Landesbeteiligung bei Thyssenkrupp immer lauter werden. Das sieht auch der Betriebsrat so.

Die Stahlindustrie, so hatte es IHK-Präsident Burkhard Landers erst unlängst erklärt, sei bei der Umwandlung in eine klimaneutrale Industrie Teil des Problems. „Aber sie ist auch Teil der Lösung“, so Landers. Denn wenn die Transformation hier gelingt, dann würde es auch in der übrigen Industrie funktionieren.

Voraussetzung wären Direktreduktionsanlagen im Duisburger Norden, die so hoch wie der Kölner Dom sein müssten und mit grünem Wasserstoff hochwertigen Stahl produzieren. Unstreitig ist, dass dafür Investitionen in Milliardenhöhe erforderlich sind – Summen, die Thyssenkrupp nicht selbst stemmen kann.

INFO Alle an einem Tisch Stahlgipfel Teilnehmer sollten neben führenden Köpfen der Stahlindustrie auch Vertreter von Bund, Land, der EU und der Gewerkschaften sein. EU-Beteiligung Auch der EU-Kommissar für Klimaschutz, Frans Timmermans, sollte nach den Vorstellungen der IHK dabei sein.

So hatte Ursula Gather, Vorsitzende der Krupp-Stiftung, Anfang der Woche im RP-Interview einen Einstieg des Landes NRW bei Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) als „denkbare Option“ dargestellt. Nun hat auch der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Stahlsparte des Konzerns, Tekin Nasikkol, in einer Mitteilung die Notwendigkeit einer möglichen Landesbeteiligung unterstrichen.

Tekin Nasikkol, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von Thyssenkrupp Steel. Foto: dpa/Roland Weihrauch

„Die Position von Frau Gather und der Krupp-Stiftung als größte Einzelaktionärin der Thyssenkrupp AG ist vollkommen richtig und wird von Seiten der Arbeitnehmervertretung unterstützt“, teilte er am Freitag mit.

Im Falle einer Verselbständigung des Stahls benötigte er vom Mutterkonzern eine finanzielle Ausstattung, die die Stahlsparte des Konzerns im Wettbewerb auf Augenhöhe mit anderen Stahlunternehmen bringe. „Zugleich müssen die dringend benötigten Investitionen in eine CO 2 -freie Stahlproduktion ermöglicht werden. Das wird kein Stahlunternehmen ohne staatliche Förderung stemmen können“, so Nasikkkol. Die neue Landesregierung habe sich zum Ziel erklärt, NRW in das erste klimaneutrale Industrieland deutschlandweit zu transformieren. Dabei spiele die Stahlproduktion eine Schlüsselrolle.

„Unser Beitrag zur zukünftigen Klimaneutralität wird immens sein. Daher ist eine Landesbeteiligung an unserem Unternehmen im Falle einer Verselbständigung sehr sinnvoll, ich sage sogar erforderlich. Von allen beteiligten Akteuren sollte dies konstruktiv geprüft werden“, so Tekin Nasikkol.

Er wiederholte seine Forderung nach einem bundesweiten Stahlgipfel in Duisburg. „Die deutsche Stahlindustrie steht vor der größten Transformation in ihrer Geschichte. Der Aufbau einer Wasserstoff-Wirtschaft ist eine Grundvoraussetzung dafür. Zusätzlich wird in den nächsten Monaten die EU final über das Fit for 55-Paket entschieden. Duisburg eignet sich hervorragend dazu, den nächsten bundesweiten Stahlgipfel auszutragen. Das habe ich unserem Ministerpräsidenten im Rahmen eines persönlichen Austauschs zur Zukunft der Stahlindustrie bereits mitgeteilt.“