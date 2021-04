Albert-Einstein-Gymnasium : Duisburgs bester Vorleser kommt aus Rumeln-Kaldenhausen

Rheinhausen Noah Albrecht vom Albert-Einstein-Gymnasium in Rumeln-Kaldenhausen hat den Vorlesewettbewerb auf Stadtebene gewonnen. Jetzt darf er Duisburg beim Bezirksentscheid vertreten.

Drei Runden hat er schon erfolgreich geschafft, jetzt hat er gerade das Video für die nächste Runde gedreht: Noah Albrecht vom Albert-Einstein-Gymnasium in Rheinhausen darf nach dem Sieg des Vorlesewettbewerbs auf Stadtebene nun Duisburg beim Bezirksentscheid vertreten. Aber wieso muss er dafür ein Video drehen?

In der Coronazeit ist ja bekanntlich alles anders und daher musste der elfjährige Noah für die Wettbewerbsrunden auf Stadt- und Bezirksebene sich selbst beim Vorlesen filmen und dieses Video als Beitrag einreichen. „Wir haben das erste Video ungefähr siebenmal drehen müssen, da es immer wieder Störgeräusche gab“, berichtet Noah. „Zum Beispiel war der Postbote da oder das Telefon hat geklingelt. Dann mussten wir wieder von vorne anfangen.“

Die ersten beiden Runden fanden in der Schule noch vor Publikum statt: In der Klassenrunde hörten seine Mitschüler zu und in der Schulrunde musste Noah einen vorbereiteten und einen fremden Text einer Jury aus Deutschlehrern des Albert-Einstein-Gymnasiums vorlesen. „Wenn man vor vielen Menschen sitzt, ist man irgendwie aufgeregter. Trotzdem war das Lesen vor Menschen viel, viel besser als die Aufnahme zu Hause. Es ist ein komisches Gefühl, wenn man dem iPad etwas vorliest“, meint der Sechstklässler.