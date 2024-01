„Besonderes“ Fahrzeug für Duisburg Wirtschaftsbetriebe bekommen wasserstoffbetriebenes Entsorgungsfahrzeug

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg haben bereits Ende 2020 als erstes Kommunalunternehmen bundesweit ein wasserstoffbetriebenes Entsorgungsfahrzeug in der Restmüll-Abfuhr eingesetzt – „Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in Richtung nachhaltiger Abfallentsorgung und lokal CO2-freier Sammelverkehre“, heißt es von den Wirtschaftsbetrieben. Da sie nach eigenen Angaben über die größte kommunale Fahrzeugflotte in Duisburg verfügen, seien alternative Antriebe von besonderer Bedeutung für das Flottenmanagement.