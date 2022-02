Interview mit Bernd Albani : Erinnerungen an den großen Hazy Osterwald

Der Duisburger Jazz-Promoter Bernd Albani (r.) auf einer alten Fotografie mit dem Schweizer Musiker Hazy Osterwald. Foto: Bernd Albani

Interview Duisburg Der Duisburger Jazz-Promoter Bernd Albani holte den großen Schweizer Musiker und Orchesterleiter Hazy Osterwald sechs Mal in unsere Stadt. Am 18. Februar hätte dieser seinen 100. Geburtstag gefeiert.

Zu den großen Einzelpersönlichkeiten, die in Ihrer Jazzlive-Reihe aufgetreten sind, gehört neben Chris Barber und Rod Mason auch Hazy Osterwald. Am Freitag würde er 100 Jahre alt. Welche Rolle spielte der berühmte Schweizer Musiker und Orchesterleiter in Ihrer Jazz-Reihe?

Bernd Albani Eine sehr große. Hazy hat dazu beigetragen, dass die Jazz-Reihe regional und überregional bekannt wurde und über 30 Jahre lang ein großes Publikum fand. Ich bin ihm wirklich dankbar.

Wie viele Konzerte mit Hazy Osterwald haben Sie organisiert?

Albani Sechs, fünf im Duisburger Hof und eine in der Comödie von Jochen Schroeder, die es einige Jahre in Duisburg gab.

Und wie kam Hazy Osterwald beim Publikum an?

Albani Einfach großartig. Alle Konzerte mit ihm waren ausverkauft. Wenn Hazy mit seiner Band aufspielte, sprang der sprichwörtliche Funke sofort aufs Publikum über. Die Leute waren begeistert. Viele kamen zu ihm nach vorne und wollten ihm die Hand schütteln. Und so manche Frau fragte, meist mit einem Augenzwinkern: Kennst du mich noch? Hazy war immer charmant, blieb aber immer ein Gentleman.

Erwies sich Hazy Osterwald bei den Engagements als heikler Künstler?

Albani Überhaupt nicht, von Anfang an war er auch in geschäftlicher Hinsicht ein unproblematischer Musiker, was man ja nicht von allen sagen kann, die in meiner Reihe auftraten.

Sie haben mir mal früher erzählt, dass Sie auch privat mit Hazy Osterwald einen guten Kontakt hatten...

Albani Ich würde ihn sogar als Freund bezeichnen. Er kam nicht nur zu seinen Konzerten nach Duisburg, er hatte hier auch seinen Zahnarzt. Bei jedem seiner Zahnarztbesuche übernachtete er im Steigenberger Hotel, abends verabredeten wir uns dann jedes Mal zum Essen. Besonders gerne erinnere ich mich an seinen 80. Geburtstag, den er in St. Moritz feierte und zu dem ich eingeladen war. Für mich war es toll, sein Gast sein zu dürfen – neben so bekannten Persönlichkeiten wie Lilo Pulver, Bill Ramsey, Bibi Johns und vielen anderen aus dem Kulturleben. Als er 2012 mit 90 Jahren starb, war ich bei der Trauerfeier in Luzern, die aber nicht traurig, sondern als Auferstehungsfeier gestaltet wurde. Es wurde Musik gespielt, die Hazy gefallen hätte. Das war auf fast heitere Weise bewegend.

Werden Sie am 18. Februar eine seiner Platten oder CDs spielen?