Duisburg: Bequemer für den Auto-Strom bezahlen

Duisburg Noch einfacher den „Treibstoff“ für das Elektroauto oder Pedelec bezahlen. Dank eines bequemeren Bezahlsystems ist dies nun an den Ladestationen der Duisburger Stadtwerke möglich.

(jlu) Die Ladesäulen der Stadtwerke Duisburg für Elektro-Autos am Innenhafen, am Rathaus, am Stadthaus, an der MSV-Arena und am Hotel Milser sind mit einem neuen System ausgestattet. Damit könne schnell und einfach die Ladung für das Elektroauto bezahlt werden, teilte der städtische Energieversorger am Montag mit.