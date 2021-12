Wassersportgemeinschaft Rumeln-Kaldenhausen : Spannende Rennen bei mäßigen Winden auf dem Toeppersee

RHEINHAUSEN Benjamin Auerbach und Andreas Demond sicherten sich auf dem Toeppersee die Stadtmeisterschaft. Auf die traditioneller Segler-Party am Samstagabend musste Corona-bedingt verzichtet werden.

Am letzten Novemberwochende spürten die Teilnehmer der letzten Regatta in diesem Jahr, trotz erschwerter Bedingungen, bei strahlendem Sonnenschein noch einmal die volle Kraft der Segel-Romantik. 20 Boote der verschiedenen Klassen lieferten sich auf dem Toeppersee bei leider nur mäßigen Winden ein trotzdem spannendes Rennen.

Gastgeber war die Wassersportgemeinschaft Rumeln-Kaldenhausen (WRK), und Benjamin Auerbach (WRK) gewinnt in der Bootsklasse Laser in gewohnter Manier und bleibt in dieser Klasse auch Stadtmeister Duisburg 2021.