Veranstaltung im Flic Flac Zelt in Duisburg Wie Markus Krebs dem MSV mit 1902-Euro-Tickets helfen will

Duisburg · Der Duisburger Comedian Markus Krebs will seinen Lieblingsverein MSV Duisburg mit einer Benefizveranstaltung im Zirkuszelt von Flic Flac neben dem Hauptbahnhof am 10. Januar unterstützen. Was er dabei vorhat.

14.11.2023 , 16:46 Uhr

Der Comedian aus dem Pott mit der eigenen Kneipe: Markus Krebs. (Archivfoto) Foto: Norbert Prümen

Stehen 1400 MSV-Fans vor einem schwarz-gelben Zelt. Und wer steht drin? Markus Krebs! Der Kalauer-König mit eigener Kneipe, dem „Hocker“ in Duisburg-Bissingheim, meint es damit diesmal völlig ernst. Der Comedian und selbst leidenschaftlicher MSV Duisburg Fan möchte auf seine ganz eigene Art dem MSV zu neuen Offensiv-Spielern und damit zu neuen Höhen verhelfen. Das ist auch dringend nötig: Zurzeit belegen die Zebras den 20. und damit letzten Platz in der dritten Liga. Fachleute glauben, der MSV taumelt dem Abstieg entgegen. Das liegt wohl vor allem an der desolaten Offensive: Neun Tore aus bislang 14 (!) Spielen sind halt einfach zu wenig. Aber für neue Stürmer fehlt dem Club das Geld. Und das will Krebs nun wohl ändern. Ruhrpottperle glänzt an der Südsee Comedy mit Markus Krebs in Xanten Ruhrpottperle glänzt an der Südsee Gemeinsam mit Flic Flac und Struck Events präsentiert der Mann hinter dem Bauch einen exklusiven Comedy-Abend im Flic Flac-Zelt, in dem nur drei Tage vorher die letzte „Watt `ne Maloche“ Show gespielt wurde. Das Plakat zur Aktion. Foto: Veranstalter „Wir hätten die Show von Markus Krebs auch gerne im MSV-Stadion der Stadt Duisburg präsentiert, aber das ist leider technisch nicht umsetzbar und auch die falsche Jahreszeit“, erklärt Vorstandsmitglied und Mitorganisator Uwe Struck, und so ist die Wahl auf das schwarz-gelbe Zirkuszelt gefallen. So actionreich wird die Flic Flac Weihnachtsshow Zirkus in Duisburg So actionreich wird die Flic Flac Weihnachtsshow Am 10. Januar 2024 heißt es „Schenkelklopfen für den MSV“. Einlass ist um 18 Uhr, Anpfiff um 19.30 Uhr. Tickets gibt es ab Mittwoch, 15. November, 15 Uhr, an allen bekannten Vorverkaufsstellen ab 19,02 Euro. Wer dem MSV noch intensiver unter die Arme greifen möchte, hat die Möglichkeit, für 1902 Euro limitierte Supporter VIP-Tickets inklusive Buffett, Getränke und einem Meet and Greet mit Markus Krebs zu erwerben. Der gesamte Erlös geht an den MSV Duisburg. Der Betrag von 1902 Euro wurde gewählt, weil 1902 bekanntlich das Gründungsjahr des Traditionsvereins aus Meiderich ist.

(mtm)