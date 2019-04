Park-Ärger : Beißender Gestank im Parkhaus

Deutliche Spuren im Treppenhaus – dazu der Geruch von Urin und anderen Ausscheidungen in der Luft. Foto: Lars Fröhlich

Duisburg Seit Jahren gibt es Beschwerden über Urin in der Tiefgarage am König-Heinrich-Platz. Die Stadt als Eigentümerin arbeitet an einer Lösung mit dem Pächter.

(wib) Bettina Henke hat erst neulich abends wieder mit ihrem Mann Augen und Nasen zugehalten, um zum Auto zu gelangen. „Dunkle, unfreundliche Treppen und bestialischer Gestank verlangen dem Besucher und Kunden der Tiefgarage des König-Heinrich-Platzes ein dickes Fell ab“, sagt sie.

„Dass mit Fäkalien und Urin verunreinigte Zugänge zum Stadtbild gehören sollen, ist absolut inakzeptabel und unhaltbar, das machen auch Möwengeschrei und Ostseebilder nicht wett!“

Info Parkhäuser Forum und Königstraße Parkhaus Forum 585 Parkplätze, 1,50 Euro pro Stunde, Monatskarte: 110 Euro. Parkhaus Königstraße 525 Parkplätze, 1,50 Euro pro Stunde, Monatskarte: 110 Euro.

Die Parkgebühren hielten dem Vergleich mit Parkhäusern der Nachbarstädte durchaus stand und suggerierten entsprechende Qualität. „Der Betreiber sollte dringend einen Teil der Einnahmen nutzen, um hier Abhilfe zu schaffen.“

Bereits seit Jahren gibt es Beschwerden über das 525 Stellplätze zählende und rund um die Uhr geöffnete Parkhaus mitten in der City. Eigentümerin ist die Stadt, die die Tiefgarage an das Unternehmen Klepierre verpachtet hat. „Unsere Mitarbeiter des Bürger- und Ordnungsamtes kontrollieren nahezu täglich das Parkhaus“, sagt Stadtsprecher Sebastian Hiedels. „Es wurden bislang zwar Hinterlassenschaften wie Müll und Urin vorgefunden, jedoch zu keinem Zeitpunkt Personen angetroffen.“ Die Zugänge werden auch weiterhin vom städtischen Sonderaußendienst kontrolliert, um möglichst auch die Verursacher auszumachen.“

Der aktuelle Betreiber der Tiefgarage Goldbeck hat ganz klar die dortige Drogenszene als Grund für die Probleme ausgemacht. „Ich kann die Beschwerden der Kunden nachvollziehen“, so ein Mitarbeiter. „Wir haben schon überlegt, Schwarzlicht einzusetzen, damit die Junkies ihre Venen nicht finden. Aber offenbar werden die Drogen dort eher geraucht“, sagt ein Mitarbeiter. „Wir haben zusätzlich externe Sicherheitsdienste beauftragt, reinigen das Parkhaus täglich.“ Es sei aber ein Fass ohne Boden, sagt der Mitarbeiter.

Er stellt klar: „Wir werden dem Problem so nicht Herr. Da müssen schon bauliche Veränderungen her.“ Gemeint sind dabei Einhausungen der Zugänge wie etwa beim mit der Tiefgarage König-Heinrich-Platz verbundenen Parkhaus Königstraße. Dort ist ein Zutritt ohne Parkticket deswegen gar nicht erst möglich.

Nach Angaben des Stadtsprechers haben kürzlich Gespräche mit dem Pächter der Tiefgarage, Klepierre, über mögliche Maßnahmen stattgefunden. Diese sollen „einen unberechtigten Zugang in die Treppenhäuser erschweren sowie eine bessere Überwachung ermöglichen sollen“, heißt es.