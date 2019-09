Ein Total- und zwei Teilausfälle : Probealarm: Nur eine Sirene in Hüttenheim streikt

Die meisten Sirenen funktionierten beim Test am Donnerstag in Duisburg einwandfrei. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Mit dem Ergebnis des am Donnerstag vorgenommenen Sirenentests ist die Stadt Duisburg ausgesprochen zufrieden. Im Rahmen des Probealarms wurde festgestellt, dass eine Sirene an der Graf-Spee-Straße in Hüttenheim komplett ausgefallen war und zwei weitere Sirenen, und zwar in Wedau an der Straße Am See und in Rheinhausen an der Werthauser Straße, nicht alle Alarme wiedergegeben hatten.

Im Rahmen des landesweiten Warntags wurden die im gesamten Duisburger Stadtgebiet verteilten Sirenen getestet. In Duisburg gibt es insgesamt 82 Sirenen, die von der Leitstelle der Feuerwehr gezielt angesteuert werden können. Drei der Sirenen kamen nach Angaben der Stadt aufgrund technischer Probleme am Donnerstag allerdings nicht zum Einsatz.

Um 10 Uhr hatte die Leitstelle der Feuerwehr Duisburg den Sirenenalarm mit dem einminütigen Dauerton „Entwarnung“ ausgelöst. Um 10.06 Uhr folgte der eigentliche Warnton, ein einminütiger an- und abschwellender Warnton. Abgeschlossen wurde der Sirenentest um 10.12 Uhr durch einen erneuten Entwarnungston. Etwa 30 Anrufer informierten sich zum Sirenenalarm über das städtische Gefahrentelefon. Einige wenige Bürger wählten allerdings den Notruf, um sich zu erkundigen. Um den Notruf jedoch im Ernstfall nicht zu blockieren, bittet die Feuerwehr nochmals eindringlich darum, sich über das Gefahrentelefon, Rundfunk oder Internet zu erkundigen. Hier erhalten Bürger laufend aktuelle Informationen und Hinweise zur Gefahrenlage.

Die Sirenen dienen der Warnung der Bevölkerung in einem akuten Gefahrenfall. In den vergangenen Jahren baute die Stadt Duisburg ihr eigenes Sirenensystem aus und verfügt inzwischen nach eigenen Angaben über das „modernste Sierenenalarmierungssystem Deutschlands“.

