Infektionsschuzt in Duisburg : Bußgeld und Verbote drohen bei Verstoß gegen die Masern-Impfpflicht

Infektionsschuzt in Duisburg

Duisburg Das Gesundheitsamt der Stadt muss gegebenenfalls mit Bußgeldern, Tätigkeits- und Betreuungsverboten vorgehen. Dies betrifft vor allem Kitas, Schulen und Krankenhäuser.

Bis zum 31. Juli gab es eine Nachweispflicht gegenüber dem Gesundheitsamt für Impfungen nach dem Masernschutzgesetz. Nun muss die Stadt gegebenenfalls tätig werden. Das Masernschutzgesetz sei am 1. März 2020 deutschlandweit in Kraft getreten, teilte die Stadt jetzt mit. Um Mitarbeiter und Kinder wirksam vor Mastern zu schützen, übernehme das Gesundheitsamt der Stadt Duisburg dabei die Kontrolle der Durchsetzung der Masern-Impfpflicht im Stadtgebiet.

Mitarbeiter und Kinder in Kindertageseinrichtungen, Kinderhorten, Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen, aber auch Mitarbeiter in Krankenhäusern, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken und Entbindungseinrichtungen, Arzt- und Zahnarztpraxen mussten bis zum 31. Juli 2022 nachweisen, dass sie gegenüber der Masernerkrankung geschützt sind.

Sofern es einen triftigen Grund gibt, aus dem es nicht möglich ist, eine Impfung durchzuführen,hätte auch hierfür einen Beleg erbracht werden müssen. Für diese Einrichtungen bestehe eine gesetzliche Verpflichtung, alle Personen namentlich zu melden, die keinen oder einen nicht ausreichenden Impf-Nachweis erbracht haben, so die Stadt..

Eltern, die ihre in Gemeinschaftseinrichtungen betreuten Kinder nicht impfen ließen, würden künftig eine Ordnungswidrigkeit begehen und müssten daher mit einer Geldbuße in Höhe bis zu 2500 Euro rechnen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Gegenüber den betreuten Kindern könne zudem ein Betretungsverbot ausgesprochen werden.