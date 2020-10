Autobahnkontrollen auf A3 und A40 : Mehrere Kilogramm Rauschgift sichergestellt

Duisburg Bei Autobahnkontrollen auf der A40 und der A3 entdeckten Zollbeamte mehrere Kilogramm Rauschgift. Mehr als vier Kilogramm Marihuana und über ein Kilogramm Crystal Meth wurden in den privaten PKW, die aus den Niederlanden einreisen wollten, gefunden.

Ein Tütchen mit einigen Gramm Marihuana übergab der 39-Jährige dem Kontrollbeamten, als er seine Jackentaschen leeren sollte. Ein weiteres Tütchen war in der Hosentasche versteckt. Es war gefüllt mit einigen Gramm einer kristallinen braunen Substanz. Später stellte sich heraus, dass es sich um ein Opiat handelte.

Als der PKW in Augenschein genommen wurde, entdeckten die Zöllnerinnen und Zöllner in einer großen Tüte eine große Menge Marihuana. Es befanden sich über vier Kilogramm Marihuana in der Tüte. Beide Männer wurden belehrt und vorläufig festgenommen.