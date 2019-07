Bei Blitz-Razzia in Duisburg : 14 mutmaßliche Drogenhändler verhaftet

Bei Blitz-Razzia in Duisburg

Duisburg/Moers Bei den Durchsuchungen in drei Stadtteilen Duisburgs und der Stadt Moers nahm die Polizei 14 Menschen fest. Es besteht der Verdacht auf Clankriminalität.

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften haben die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Polizei in den Duisburger Stadtteilen Hochfeld, Meiderich, Homberg sowie in Moers mehr als 20 Durchsuchungsbeschlüsse und 14 Haftbefehle gegen mutmaßliche Drogenhändler, bei denen teilweise Anhaltspunkte für Bezüge zur Clankriminalität vorliegen, erfolgreich vollstreckt.