Verkehrschaos vorprogrammiert Beeinträchtigungen durch Brückensperrungen in Duisburg – das sollten Sie wissen

Die Linie 929 fährt ab Montag, 25. September, diesen Weg: Von Moers kommend in Fahrtrichtung Duisburg Hauptbahnhof planmäßig bis zur Haltestelle Bismarckplatz. Anschließend biegt der Bus rechts in die Feldstraße und dann links in die Duisburger Straße ab. An der Anschlussstelle Essenberg fährt er in Richtung Essen auf die A40 auf und verlässt die Autobahn an der Anschlussstelle Duisburg-Zentrum. Ab der Haltestelle Friedrich-Wilhelm-Platz fahren die Busse dann wieder den planmäßigen Linienweg. In Gegenrichtung erfolgt eine entsprechende Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.