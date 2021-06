Keine Großveranstaltungen vor September : Duisburg Kontor sagt Beecker Kirmes und Stadtfest ab

Duisburg Alle Welt redet von Lockerungen aufgrund der fallenden Infektionszahlen – für manche (Groß-)Veranstaltungen reicht es aber auch in diesem Jahr noch nicht. So hat Duisburg Kontor auch die Beecker Kirmes und das Duisburger Stadtfest für dieses Jahr abgesagt.

Das Stadtfest war ursprünglich vom 22. bis 25. Juli in der Innenstadt geplant. Mit der Absage reagiere die Veranstaltergemeinschaft aus Duisburg Kontorin und p & c event- und sportmarketing GmbH in Rücksprache mit der Stadt Duisburg und dem Krisenstab auf die neue Coronaschutzverordnung des Landes NRW, die Volksfeste frühestens ab dem 1. September zulasse.

Aus dem gleichen Grund sei auch die Absage für die vom 2. bis 6. Juli geplante Beecker Kirmes erfolgt, so Duisburg Kontor. Für alle Beteiligten sei diese Entscheidung, „wenn auch erwartbar“, sehr hart, heißt es. Dennoch werde diese so akzeptiert, denn das gesundheitliche Wohl der Schausteller und Besucher müsse in Pandemiezeiten im Vordergrund stehen. Duisburg Kontor hatte nach den Absagen der Cranger Kirmes und der Rheinkirmes in Düsseldorf abgewartet und geprüft, ob die Beecker Kirmes noch zu realisieren wäre. Allerdings würde die Ausrichtung einer Kirmes in der aktuellen Situation einen immensen organisatorischen Aufwand darstellen, um eine qualitativ hochwertige Veranstaltung unter den gegebenen Umständen durchzuführen.