Beecker Kirmes : Beecker Kirmes gibt Kette und Vollgas

Die Musik hämmert aus den Boxen, die langen Haare der Besucher wehen und Geschrei ist zu hören... Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Tausende Menschen besuchen am Wochenende das Gelände und holen sich den Nervenkitzel oder genießen die Atmosphäre. Diesmal gibt es 17 Groß- und Rundfahrgeschäfte.

Von Carsten Liebfried

Wer mit dem Auto zur Beecker Kirmes fährt, ist selber Schuld. Das müsste eigentlich jeder wissen. Aber es gibt noch immer viele Unverbesserliche. Eine freie Parklücke zu finden, ohne die Straßenverkehrsordnung zu missachten und ein Bußgeld zu riskieren, ist in den fünf Tagen vergleichbar mit einem Sechser im Lotto. Rund um das Festivalgelände geht für den Autofahrer nichts.

Am ersten Juli-Wochenende zieht es Tausende Menschen traditionell zur Kirmes. Das Motto der diesjährigen 480. Auflage lautet „Beeck gibt Kette“. Und die größte Kirmes am Niederrhein zeigt sich in ihrer ganzen Pracht. Die Zahlen sprechen für sich: 17 Groß- und Rundfahrgeschäfte, zehn Fahrgeschäfte für Kinder sowie circa 130 Reihengeschäfte. Hier kommt jeder auf seine Kosten.

Info Familientag und Feuerwerk Termin Die Öffnungszeiten der Beecker Kirmes sind am Montag und am Dienstag von 15 bis 24 Uhr. Am Montag ist zudem Familientag. Die Geschäfte warten mit reduzierten Preisen von bis zu 50 Prozent Ermäßigung. Feuerwerk Dienstag gibt es zum Abschluss um 22.45 Uhr ein großes Höhenfeuerwerk. Facebook Weitere und aktuelle Informationen zur Kirmes gibt es bei Facebook unter www.facebook.com/Beecker.Kirmes

Entlang der Karl-Albert-Straße riecht es nach Popcorn, Zuckerwatte und gebrannten Mandeln. Imbiss- und Süßwarenstände konkurrieren um den Geschmack der Besucher. An beinahe jeder Bude drohen kulinarische Verlockungen und Frontalangriffe auf die Hüfte. Dank der zahlreichen Getränkestände wird auch keiner verdursten.

In der „Beach Party“ sind unterdessen noch Plätze frei. Über Sand oder Cocktails mit Schirmchen dürfen sich die Besucher allerdings nicht freuen. Stattdessen geht es richtig rund. Erst langsam, dann immer schneller wird die Fahrt. Die Musik hämmert aus den Boxen, die langen Haare der Besucher wehen und Geschrei ist zu hören – der pure Adrenalin-Kick. Aber es geht noch mehr. Vor einem ziemlich heruntergekommenen Haus sitzt eine ältere Dame im schwarzen Plastikstuhl. Die Puppe trägt in den Händen einen künstlichen Totenschädel. Was wenig einladend wirkt, ist auch nichts für schwache Nerven: das „Zombie“-Haus. Die Geisterbahn lehrt den Besuchern auf zwei Etagen das Fürchten.