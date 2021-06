„Beat#4“ in der Mercatorhalle Duisburg : Eine gar nicht so anregende Stunde Programm

Eine gar nicht so anregende Stunde Programm

„Beat#4“ in der Mercatorhalle Duisburg

Duisburg Das Ensemble Repercussion trat am Freitagabend zum vierten Mal in der Mercatorhalle auf. Es war kein Höhepunkt der Konzertreihe. Die Besucher waren dennoch zufrieden.

Das Konzert hieß „BEAT#4 - Nexus“, denn zum vierten Mal konzertierte jetzt in der Philharmonie Mercatorhalle das erfolgreiche Ensemble Repercussion. Simon Bernstein, Veith Kloeters, Rafael Sars und Johannes Wippermann lernten sich im Studium an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf kennen und spielen inzwischen in führenden Orchestern der Region, Rafael Sars war lange bei den Duisburger Philharmonikern.